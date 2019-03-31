غوتيريس: نرحب بانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأحد، أنه يرحب بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر، حيث تتواصل منذ أسابيع احتجاجات مطالبة بإنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً.



وقال غوتيريس، في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في تونس، إن أي خطوات في هذا الصدد يتعين اتخاذها بأسلوب "يهدئ مخاوف الشعب بسرعة".



وجدد رئيس الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، السبت، دعوته للمجلس الدستوري للبت في تطبيق المادة 102 من الدستور، لكن محاولته لحل الأزمة السياسية لم تنجح في استرضاء المتظاهرين الذين يرفضون تدخل الجيش في الشؤون المدنية.



وتخلى كثير من الحلفاء، منهم قادة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية، عن بوتفليقة، الذي ندر ظهوره علناً منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

وقال مصدر قريب من مديرية الطيران المدني في الجزائر وقناة النهار التلفزيونية الخاصة إن السلطات أصدرت قراراً بمنع جميع الطائرات الجزائرية الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في البلاد. ولم يتضح سبب فرض الحظر.

وزاد من حدة الغضب إعلان بوتفليقة تراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة، لكن دون التنحي على الفور.