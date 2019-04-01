بالأسماء.. قائمة الممنوعين من مغادرة الجزائر

أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الاثنين، أنها فتحت تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد.

وأضافت في بيان، الاثنين، أنها أصدرت أوامر بمنع السفر ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي وفقا للمادة 36 مكرر1 إجرائي من قانون الإجراءات الجزائية.

وضمت القائمة 11 شخصا، عل رأسهم رجل الأعمال وممول حملات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة علي حداد، الذي تم توقيفه منذ أمس الأحد، عند محاولته الفرار إلى تونس برا عبر المعبر الحدودي أم الطبول، و3 رجال أعمال من عائلة كونيناف الثرية والنافذة التي تدير أضخم المؤسسات الصناعية في المجال الهيدروليكي، وهم رضا كونيناف وطارق كونيناف وعبد القادر كونيناف.

وضمّت القائمة أيضا رجل الأعمال المعروف وأحد أقطاب محور بوتفليقة محيي الدين طحكوت، وناصر طحكوت ومحمد بعيري وبلال طحكوت، إلى جانب محمد حداد ومحمد ولد يوسف ومعه إبراهيم بودينة.