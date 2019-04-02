بدوي: المرحلة التي تمر بها الجزائر تتطلب ضمان سير المصالح والمؤسسات

أكد رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر تتطلب الوقوف كرجل واحد لضمان احتياجات المواطن وسير المصالح والمؤسسات.

وقال بدوي في كلمة خلال مراسم تنصيب صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إن هذه "المرحلة الحساسة تتطلب الوقوف كرجل واحد لضمان سيرورة المصالح وحاجيات المواطن والأمن والطمأنينة وسيرورة المؤسسات "مضيفا أن "مهمتنا الأساسية في هذه المرحلة التاريخية هي خدمة المواطن الذي كان دائما في قلب كل المشاريع".

ونوه رئيس الوزراء في هذا الإطار بـ "قوة الشعب الجزائري في الحفاظ على المكاسب والمؤسسات والروح التكاملية بينه (الشعب) وبين مؤسسات الدولة"، مشيدا بـ "الروح العالية والرصانة والمسؤولية التي عبر عنها الشعب الجزائري للدخول في مرحلة جديدة".

وبعد أن ذكر أن البلاد مقبلة على "مواعيد هامة تهم المواطن على غرار الامتحانات الدراسية الوطنية"، شدد على ضرورة "مواصلة نفس الجهد والعزيمة للوصول إلى جزائر جديدة تلبي الطموحات التي عبر عنها الشعب الجزائري"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية سيكون لها دور هام للوصول بالجزائر إلى بر الأمان في إطار القيم الدستورية الوطنية".

وبهذه المناسبة أشاد رئيس الوزراء بالروح الوطنية التي أبداها موظفو كل الأسلاك.