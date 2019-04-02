ظهور مثير للجدل للشقيق الثاني لبوتفليقة

حضر ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، اليوم الثلاثاء، في وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

وشارك ناصر بوتفليقة في مراسم تسليم المهام بين محمد مباركي والوزير الجديد موسى دادة، كمستشار عام للوزارة.

وجاء ظهور شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الوقت الذي يشاع عنه أنه قدم استقالته من منصبه، ما أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ظهوره في هذا التوقيت، كما اعتبره مراقبون ظهورا مستفزا للحراك الشعبي الرافض للرئيس ومن حوله والمطالب بمغادرتهم جميعا.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينوي تقديم استقالته هذا الأسبوع، أي قبل انتهاء عهدته الرئاسية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وبحسب البيان الذي أعلنته الإذاعة الجزائرية فإن الرئيس سيبقى يتخذ القرارات بعد استقالته لحين موعد انتهاء ولايته الرئاسية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.