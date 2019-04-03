فرنسا تصف استقالة بوتفليقة باللحظة المهمة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، مساء الثلاثاء، أن بلاده واثقة من أن الجزائريين سيواصلون السعي إلى "انتقال ديمقراطي" بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال لودريان في بيان إن "الشعب الجزائري أظهر في الأسابيع الأخيرة من خلال تعبئة متواصلة وكريمة وسلمية، أنه عازم على إسماع صوته".

وأضاف: "نحن واثقون من قدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحول الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية" التي سادت خلال الأسابيع الفائتة.

كما اعتبر لودريان أن "صفحة مهمة من تاريخ الجزائر تُطوى" مع استقالة بوتفليقة.

وبعد أن أمضى نحو 20 عاماً في الحكم، قدم بوتفليقة استقالته، الثلاثاء.