موسكو تدعو لانتقال للسلطة في الجزائر دون تدخل خارجي

دعا الكرملين، الأربعاء، إلى الانتقال السياسي في الجزائر من "دون تدخل" من بلدان أخرى بعد يوم من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "نأمل، مهما حدث، أن تجري العمليات الداخلية في هذا البلد والتي هي شؤون داخلية جزائرية حصراً، دون تدخل من دول ثالثة".

وأخطر الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة رسمیاً، الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري بقراره إنھاء عھدته بصفته رئیساً للجمھورية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمھورية.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري، وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، 8 و 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.

واعتبرت الولايات المتحدة، في وقت سابق، أن مستقبل الجزائر يقرّره شعبها، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بضغط من الشارع وإثر تخلي الجيش عنه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في مؤتمر صحافي: إن "الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية".

ومن جهته، كان وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن بلاده واثقة من أن الجزائريين سيواصلون السعي إلى "انتقال ديمقراطي" بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال لودريان في بيان إن "الشعب الجزائري أظهر في الأسابيع الأخيرة من خلال تعبئة متواصلة وكريمة وسلمية، أنه عازم على إسماع صوته".