الجزائر.. إزالة صور بوتفليقة من الشوارع والمقرات الحكومية

أزال الجزائريون، صور الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، التي كانت معلّقة داخل المقرات الحكومية والخاصّة وفي الشوارع العامة، على مدى 20 سنة قضاها في السلطة.

وعقب إعلان المجلس الدستوري، أمس الأربعاء، ثبوت حالة شغور منصب الرئاسة، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، انتشرت صور ومقاطع فيديو، لموظفين ومواطنين ينزلون صور بوتفليقة من داخل عدد من المؤسسات والأبنية الحكومية، على غرار المطار الدولي، كما اختفت صوره من الشوارع والساحات العامّة، معلنين بذلك نهاية حقبته، وبداية مرحلة جديدة من الانتقال السياسي في بلادهم.

ويترقبّ الجزائريون، تنصيب رئيس جديد خلفا لبوتفليقة خلال الساعات القادمة، تكون مهمته إدارة البلاد بصفة مؤقتة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية، ويتعلّق الأمر برئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح، رغم الجدل الذي يصاحب توليّه لهذا المنصب، بسبب ولائه لنظام بوتفليقة.