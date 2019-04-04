برلمان الجزائر ينصب لجنة التحضير لإعلان الشغور الرئاسي

تمخض عن الاجتماع الذي جمع مكتبي البرلمان الجزائري، الخميس، تنصيب لجنة مشتركة مكونة من أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان، تتولى إعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، تحسبًا لانعقاد الجلسة العلنية لإعلان الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الأمة بأنه بعد الاتصال الأولي بين كل من عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ومعاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني؛ عقد مكتبا غرفتي البرلمان (مجلس الأمّـة – المجلس الشعبي الوطني)، اليوم الخميس 04 أبريل 2019، اجتماعًا بمقر مجلس الأمّـة، برئاسة رئيس البرلمان، عبد القادر بن صالح، وحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.

وأوضح المصدر أن الاجتماع يأتي وفقًا لأحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أغسطس سنة 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما المواد 99 (الفقرة 2) و100 (الفقرة الأولى) و101 منه.

وأردف البيان بأن الاجتماع يندرج في إطار أخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب 1440 الموافق 03 أبريل 2019، المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور، حيث خُصِّص للتحضير المادي لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين.

وينتظر أن تحدد اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء مكتبي الغرفتين، التي يترأسها صالح قوجيل، بصفته النائب الأكبر سنا، بتحديد تاريخ ومكان عقد الجلسة التي يحضرها نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة وكذلك إعداد نظام داخلي لسير الجلسة.

ويتولى بناءً على المادة 102 من الدستور رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، غير أن الإشكال المطروح، موجة الانتقادات التي يواجهها بن صالح من طرف الشارع، الذي يرفض ترأسه للمرحلة الانتقالية.

وكان بوتفليقة قد أعلن مساء الثلاثاء استقالته قبل 26 يومًا من انتهاء عهدته تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرسالة العسكرية التي وجهتها قيادة أركان الجيش له والقاضية بضرورة التنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل.