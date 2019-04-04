"قوات مصراتة" تتوجه إلى طرابلس لمواجهة الجيش الوطني

دفعت مدينة مصراتة، اليوم الخميس، بقوّات كبيرة وتعزيزات عسكرية ضخمة إلى العاصمة طرابلس، بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على عدة بلدات في محيط طرابلس وتوجهه للعاصمة.

ومع تقدّم الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة طرابلس، استنفرت حكومة الوفاق الوطني كل قوّاتها، التي أغلقت كل المنافذ والمداخل المؤدية إلى العاصمة، حيث أكدّت قوة حماية طرابلس في بيان أن "القوى العسكرية تتجمع الآن بعدة نقاط وتتمركز بالأماكن المكلفة بها للتصدي لأي هجوم وشيك على العاصمة طرابلس".

موضوع يهمك سيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على بلدات جنوب طرابلس، الخميس، ويقترب أكثر وبوتيرة سريعة من طرابلس، إثر أوامر... الجيش الوطني الليبي على بعد 27 كلم من طرابلس المغرب العربي

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قرّرت توسيع عملياتها العسكرية نحو المنطقة الغربية لليبيا، حيث تعارضها جماعات مسلّحة قويّة، خاصة التابعة لمدينة مصراتة، التي بدأت بالتحرك لمساندة القوات المرابطة بالعاصمة طرابلس.

وصاحبت هذه التطورات الميدانية مخاوف داخلية وأممية من وقوع مواجهات بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات الغرب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في وقت تتحضّر فيه مدينة غدامس لاستقبال كل الأطراف الليبية، في مؤتمر وطني جامع، يستهدف تحقيق الاستقرار، تحت سلطة حكومة واحدة.