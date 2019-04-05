الجزائر.. إقالة مدير المخابرات وإلحاق الدائرة بالدفاع

أفاد مراسل العربية، الجمعة، بإقالة مدير المخابرات الجزائري وإلحاق الدائرة بوزارة الدفاع.

إلى ذلك، ذكرت قناة النهار التلفزيونية الخاصة أن مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق عُزل من منصبه.

وكان طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، حليفاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال يوم الثلاثاء في ظل احتجاجات حاشدة.

وكشفت "النهار" أن طرطاق غادر مكتبه مساء الخميس بصفته أيضا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.

ونقلت عن مصادر لم تذكر هويتها أنه تقرر إلغاء المنصب، الذي تم وضعه خصيصاً للواء طرطاق، على مستوى رئاسة الجمهورية، والذي جعله في وضع غير طبيعي.

كما أوضحت أن العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، لكنهم في الواقع جرت هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية، مضيفة أن هذا الوضع يعتبر وضعا غير طبيعي، يجعلهم يفلتون من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية، ويسمح إلغاء التبعية لرئاسة الجمهورية برقابة أكبر على العسكريين.