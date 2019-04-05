الندوة العالمية للشباب الإسلامي: نتعامل مع جمعيات مرخصة بموريتانيا

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي أنها لا تتعامل إلا مع جمعيات مرخصة من قبل الحكومة الموريتانية. وأوضحت في بيان أن "مكتبها في موريتانيا يتمتع بحصانة دبلوماسية، فقد وقعت الندوة اتفاقية مع الحكومة الموريتانية فتح بموجبها المكتب هناك".

وأضافت أن مكتب الندوة لا يتعامل إلا مع جمعيات نظامية، مرخص لها من السلطات الموريتانية رسمياً.

إلى ذلك، أوضحت الندوة في بيانها أن مكتبها في موريتانيا أسهم في أعمال إنسانية وتنموية كثيرة، خلال مسيرته وانتفع بما قدمه كثير من المعوزين والطلاب، والمؤسسات الموريتانية.

إلى ذلك، نفت الأنباء التي أفادت أن السلطات الموريتانية أغلقت مكتبها في البلاد بناء على ارتباطات بقيادات بارزة في التيار الإسلامي الموريتاني.

يذكر أن الندوة العالمية تأسست بمرسوم ملكي سعودي منذ 50 عاماً، وانطلقت من الرياض، وتفرعت في قارات العالم.