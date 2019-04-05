أزمة ليبيا.. حفتر لغويتريس: عملية طرابلس مستمرة

قالت مصادر لقناة "العربية" إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، أن العملية نحو طرابلس مستمرة للقضاء على الإرهاب.

وأفادت المصادر أن غوتيريس طلب من حفتر مراعاة قواعد الاشتباك والقوانين الدولية.

وذكرت المصادر أن حفتر أبلغ غوتيريس أنه لن يتحاور مع عناصر القاعدة أو داعش أو الإخوان.

وقال غوتيريس إنه يغادر ليبيا "بقلب حزين وقلق بالغ". وأضاف: "مازلت آمل إذا كان ذلك محتملا.. تجنب المواجهة المسلحة حول طرابلس".

وفي وقت سابق، اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريس، الجمعة، مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير حفتر.

ووصل غوتيريس، إلى بنغازي، الجمعة، في محاولة لنزع فتيل أزمة ليبيا. وتوجه من بنغازي إلى الرجمة للقاء قائد الجيش، حفتر.

ويأتي الاجتماع وسط التصعيد الذي تشهده العاصمة الليبية، طرابلس، بعد إعلان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الخميس، عزمه تحرير العاصمة، بحسب تعبيره، واستنفار القوات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إلى بنغازي للقاء حفتر.

وقال غوتيريس على تويتر إنه سيتوجه أيضا إلى طبرق، وهي مدينة أخرى في الشرق ومقر برلمان معترف به دوليا كذلك، وتدعم حفتر.

وكتب في تغريدة قائلاً "لا يزال عندي نفس الهدف: تفادي المواجهة العسكرية. أؤكد مجدداً أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية بل الحل سياسي فقط".

I am flying from Tripoli to Tobruk and Benghazi. My aim remains the same: avoid a military confrontation. I reiterate that there is no military solution for the Libyan crisis, only a political one. — António Guterres (@antonioguterres) April 5, 2019

وكان الجيش تقدم باتجاه غرب طرابلس وسيطر على بوابة 27، قبل أن يعود وينسحب مجدداً من الحاجز المذكور ليل الخميس الجمعة.

في حين نشرت ميليشيات من مدينتي الزاوية ومصراتة في غرب ليبيا على فيسبوك في وقت مبكر الجمعة بياناً أكدت فيه أنها تحركت لمواجهة حفتر، بعد ساعات من إصداره أوامر لقواته بالتحرك تجاه طرابلس. وقالت تلك الميليشيات إنها تعلن التعبئة الكاملة والحرب.

موضوع يهمك رصدت بوادر حرب شعواء بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وخصمه اللدود، ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة،... ترمب يسخر من بايدن بفيديو عن التحرش.. والخصم اللدود يرد أميركا

وكان غوتيريس قد أكد في وقت سابق الخميس أنه لا حل عسكرياً للصراع في ليبيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريس، في مؤتمر صحافي من طرابلس، بعيد لقائه السراج، الخميس، جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء التصعيد العسكري، مؤكداً أن الليبيين وحدهم من يقررون التوقيت المناسب للانتخابات. وأضاف غوتيريس "نعمل على وقف التصعيد بكل أشكاله من أجل المضي في الحل".

وشهدت طرابلس الخميس تصعيداً دراماتيكياً، واستنفاراً بين الجيش الليبي من جهة، والقوات الداعمة لحكومة السراج.