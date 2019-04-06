غوتيريس يعود خائباً: أغادر ليبيا وقلبي مثقل بالهموم

لم تفلح وساطة الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة في وقف العملية العسكرية، التي أطلقها الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر من أجل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت مصادر العربية الجمعة بأن حفتر أكد لغوتيريس الذي التقاه في بنغازي أن العملية العسكرية في طرابلس مستمرة.

وكتب غوتيرس على حسابه الرسمي على تويتر مساء الجمعة: "أغادر ليبيا وقلبي مثقل بالهموم وأشعر بقلق عميق. ما زلت أتعشم أن يكون من الممكن تفادي حدوث مواجهة دامية في طرابلس والمناطق المحيطة بها".

I leave Libya with a heavy heart and deeply concerned. I still hope it is possible to avoid a bloody confrontation in and around Tripoli.



The UN is committed to facilitating a political solution and, whatever happens, the UN is committed to supporting the Libyan people. — António Guterres (@antonioguterres) April 5, 2019

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن الجمعة أن قواته دخلت الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس في توغل محفوف بالمخاطر ضد الحكومة المعترف بها دولياً.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي وسكان إن القتال احتدم قرب المطار الدولي السابق، الذي سيطرت عليه قوات حفتر بحلول الليل، في حين أعلنت قوات الحكومة الليبية المؤقتة لاحقاً استعادته.



وأدت خطوة الجيش الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة موازية مقرها في الشرق، إلى تصعيد صراع على السلطة أدى إلى تقسيم ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.



وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي غادر فيه أنطونيو غوتيريس بعد اجتماع مع حفتر في محاولة لتفادي نشوب حرب أهلية.