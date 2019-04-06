بالصور.. الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس بالكامل

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، السبت، أن الجيش الوطني الليبي سيطر على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.

وقالت إن تأمين مطار طرابلس يأتي كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع متقدمة.

وأفادت مصادر العربية بأن قوات الجيش دخلت منطقة خلة الفرجان أكبر أحياء طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن في وقت سابق اليوم السبت، المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية.

وحظر الجيش تحليق طائرات حربية غرب البلاد كونها "منطقة عمليات عسكرية".

وهدد الجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر، بضرب أي مطار تقلع منه طائرات حربية غربي البلاد.

كما أعلن الجيش الليبي في وقت سابق، السبت، عن وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقتها قواته، الخميس، باتجاه طرابلس تحت اسم "طوفان الكرامة".

ودعت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الليبي سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الليبي استعادة السيطرة على البوابة 27 في طرابلس بعد سيطرة سابقة لقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقال مصدر عسكري في الجيش الليبي الوطني إن قواته تمكنت من إعادة السيطرة على البوابة 27.

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وفي المقابل، أعلن مكتب إعلام سلاح الجو التابع للكلية الجوية في مصراتة التابع لحكومة الوفاق الليبية، أنه استهدف عدة مواقع تابعة للجيش في مزدة وغريان ومعسكر سوق الخميس مسيحل.

وكان مطار طرابلس شهد ليل الجمعة اشتباكات بين الطرفين، حيث أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، أن القوات الموالية لحكومته استعادت السيطرة على المطار جنوبي طرابلس. وأضاف أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار، في حين نفى متحدث باسم الجيش الليبي الأمر.