موسكو لحفتر: مصرون على الحل السياسي في ليبيا

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اتصالا هاتفيا مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وكرر له موقف موسكو الداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت إن "حفتر أبلغ بوجدانوف بشأن ما وصفه بجهود لقتال الإرهابيين في ليبيا بما في ذلك قرب العاصمة طرابلس في غرب البلاد".

وفي القاهرة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن موسكو ترحب بأي حوار بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي، مؤكدا أن موقف بلاده حيادي في ليبيا.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري أن الناتو تدخّل في ليبيا سابقا وهو السبب وراء صعود التطرف هناك.