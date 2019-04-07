فيديو.. أراد مدح السلطات القطرية ففضح دورها المشبوه بليبيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمفتي طرابلس المعزول الصادق الغرياني، اعترف فيه بتسليح السلطات القطرية للجماعات الإرهابية، وفضح دورها في تغذية الصراع والقتال في ليبيا منذ عام 2011.

سبحان من انطقه:



مفتي ليبيا الصادق الغرياني كان يريد ان يمتدح قطر ففضحها :



يقول ان قطر تحايلت و أدخلت الأسلحة لليبيا تحت غطاء الأدوية.#ليبيا_تتحرر #طرابلس_تتطهر #حفتر_يحرر_مطار_طرابلس pic.twitter.com/qPbFNPpHxJ — khalid AlRabiah, EMHA (@khalrabiah) April 6, 2019

واستحضر الليبيون مداخلة الغرياني التي تعود إلى لقاء تلفزيوني في صيف 2018، في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الوطني الليبي معركة حاسمة لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية، وتداول أنباء عن ضبط قوات الجيش صناديق من الأسلحة في أيدي المليشيات، تحمل اسم دولة قطر وأرقام متسلسلة خاصة بوزارة الدفاع القطرية.

وفي مداخلته، أراد الغرياني مدح دولة قطر، لكنه كشف من دون قصد وفي زلّة لسان دور السلطات القطرية في الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، كما عرّى تحايلها على القرارات الدولية، وإرسالها الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة داخل شحنات أدوية وتحت غطاء المساعدات والإغاثة الإنسانية.

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وقال الغرياني "كنا في أحلك الظروف وقطر تمد إلينا يد المساعدة واحتالت بشتى الطرق لإسقاط نظام القذافي، حتى إنها قدّمت الأسلحة والذخائر للمقاتلين ضمن شحنات الأدوية التي دخلت ليبيا".

ويعتبر الغريانى الذي يلقب في ليبيا بـ"مفتي الفتنة والإرهاب"، من أهمّ المقربين من النظام القطري، وعمل منذ 2012 مفتيا للجماعات المتطرفة في ليبيا، فارتكبت عدّة جرائم عنف وقتل استنادا إلى فتاويه، التي طالب خلالها الجماعات الإرهابية، برفع السلاح ومحاربة قوّات الجيش الليبي.

ويقيم الغرياني في تركيا، ويستخدم قناة "التناصح"، التي توصف في ليبيا بأنها أحد أهم أبواق الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلّحة، لبثّ الخطابات التحريضية خاصة ضد قوات الجيش الليبي، والفتاوى التي تدعو إلى سفك الدماء.