مطالبات بهدنة في طرابلس لساعات لإجلاء الجرحى والمدنيين

دعا رئيس مجلس المصالحة في ليبيا، محمد المبشر، أطراف الاشتباكات إلى هدنة لساعات لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين، بعد تصعيد عسكري في الأيام الأخيرة.

كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، في نداء عاجل من أجل هدنة إنسانية لمدة ساعتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين، بعد تصعيد عسكري في الأيام الأخيرة.

وقالت البعثة في بيان إنها "تدعو جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة 16:00 و18:00 (14:00 إلى 16:00 غرينتش) من اليوم لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وشنت طائرات للجيش الوطني، الأحد، غارات على مواقع الجماعات المسلحة في محيط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك للمرة الأولى بعد يومين من بدء عملية "طوفان الكرامة".

وقالت مصادر ميدانية إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيات جنوب طرابلس، في أول قصف جوي من قبل الجيش منذ بدء العملية.