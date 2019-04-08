أبو الغيط يلتقي صالح لبحث آخر مستجدات الساحة الليبية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة، الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حيث بحث معه آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية وسبل إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد عبر إتمام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي، إن أبو الغيط جدد خلال اللقاء التزام الجامعة العربية الكامل بمرافقة الليبيين في كل ما من شأنه أن يفضي إلى تسوية متكاملة للأزمة ويفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

كما دعا أبو الغيط إلي تشجيع كافة الأطراف الليبية على ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلي حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية.

من جانبه، عرض صالح مجمل التطورات الأخيرة ورؤيته بشأنها، مجدداً تقديره لحرص الأمين العام على الوقوف بجانب الدولة الليبية وشعبها وعلى الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.