الجزائر.. حزب التجمع الوطني الديمقراطي يطالب أويحيى بالرحيل من قيادته فورا

طالب اجتماع المكتب الولائي الموسع لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" بولاية الجزائر ترأسه عضو المكتب الوطني، صديق شھاب، الأمین العام للحزب أحمد أويحیى بالتنحي عن منصبه، حسب ما جاء في بیان للأرندي.

وورد في البیان أن "المجتمعین اتفقوا على مطالبة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بالرحیل عن الأمانة العامة للحزب فورا وتوقیف عضويته في المجلس الولائي للجزائر العاصمة، اعتبارا من الیوم "الأحد". كما دعا المشاركون في الاجتماع المناضلین والمناضلات للانخراط في مسعى تصحیح مسار الحزب بما يتماشى وتطلعات وآمال إطاراته ومناضلیه".

وأردف المصدر "المجتمعون طلبوا من الأمین العام الحالي للحزب أحمد أويحيى، ومن باب تحمل مسؤولیاته الأخلاقیة تجاه الحزب الانسحاب من الأمانة العامة للأرندي".

يذكر أن أعضاء المكتب الولائي الموسع لولاية الجزائر لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، اجتمعوا ظهر الأحد، تحت إشراف الصديق شھاب، عضو المكتب الوطني، وضم الاجتماع كلاً من رؤساء المجالس الشعبیة البلدية وأمناء المكاتب البلدية.

وتطرق الصديق شھاب في ھذا الاجتماع إلى الوضع الحالي الذي تعیشه البلاد وكذلك الحالة الخاصة التي يعیشھا حزب التجمع الوطني

الديمقراطي.

وأفصح الصديق شھاب عن أن الحراك الشعبي أفرز وضعاً جديداً ومعطیات جديدة لا بد من أخذھا في الحسبان.