ضربة جوية تستهدف المطار الوحيد العامل في طرابلس

شنت طائرة عسكرية غارة على مطار معيتيقة، الوحيد الذي يعمل في طرابلس، والواقع في الضاحية الشرقية لطرابلس، بحسب ما ذكرت سلطات المطار في بيان الاثنين.

وقال مصدر أمني في المطار لوكالة "فرانس برس" إن الغارة استهدفت مدرجاً، من دون أن تؤدي إلى وقوع ضحايا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الغارة.

وقد أعلنت السلطات إغلاق المطار وتوقف الحركة الجوية.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش الليبي ومقاتلين يتبعون حكومة الوفاق عند محور "وادي الربيع" جنوب طرابلس.

وتسببت الاشتباكات في نزوح 2200 شخص من ديارهم جنوب العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل الجاري، بحسب ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير، الاثنين، مشيراً إلى أن كثيراً من المدنيين محاصرون ولا يستطيعون الوصول إلى خدمات الطوارئ.

كما لفت التقرير إلى أن "النشر السريع المتزايد للقوات يمكن أن يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان".

موضوع يهمك نزح 2800 شخص جراء الاشتباكات الدائرة إلى الجنوب من العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل/نيسان، وفق منسقة الأمم... الأمم المتحدة: نزوح 2800 شخص جراء اشتباكات طرابلس المغرب العربي

وأضاف أن وكالات الإغاثة على الأرض لديها ما يكفي من الإمدادات الطبية الطارئة لعلاج ما يصل إلى 210 آلاف شخص والتعامل مع 900 حالة إصابة لمدة ثلاثة أشهر.

من جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الاثنين، أن الوضع في ليبيا مخيف للغاية والأولوية لتنفيذ الهدنة الإنسانية بالكامل.

وقالت موغيريني في تصريح خاص لقناتي "العربية" و"الحدث" إن الأوروبيين موحدون بشأن تفادي التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي في ليبيا.

كذلك شددت على أن "المسؤولية تقع على عاتق الزعماء الليبيين لتجاوز المصالح الشخصية"، وفق قولها، وحثتهم على العودة للتفاوض.