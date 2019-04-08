روسيا تدعو "جميع أطراف" ليبيا إلى التهدئة

دعت روسيا، الاثنين، "جميع أطراف" النزاع في ليبيا إلى التهدئة بعد تصاعد المعارك الدائرة قرب العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تحض "جميع الأطراف على نبذ الأعمال التي قد تتسبب بسفك الدماء ومقتل المدنيين".

وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية إن روسيا منعت الأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي، يدعو الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس.

ونقلت "فرانس برس" عن المصادر قولها إنّ الوفد الروسي في الأمم المتّحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي، بحيث تشمل دعوة وقف القتال كل الأطراف الليبية المسلّحة، وليس فقط الجيش الوطني، وهذا ما رفضته الولايات المتّحدة، فأجهضت موسكو صدور البيان.

هي المرة الثانية، خلال ثلاثة أيام، التي تتدخل فيها روسيا لصالح الجيش الوطني الليبي، إذ رفضت الجمعة صدور بيان رئاسي من مجلس الأمن باقتراح بريطاني، يتضمن ما يُفهم أنه تهديد بمحاسبة قوات الجيش الوطني، بحسب "فرانس برس"، ما أدى إلى استبدال البيان الرئاسي ببيان صحافي يدعو الجيش الوطني الليبي إلى وقف هجومه على طرابلس.

يأتي ذلك فيما أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ من القتال الدائر قرب العاصمة الليبية طرابلس.