ليبيا.. نائب السراج يستقيل ويثمن تقدم الجيش نحو طرابلس

أعلن علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقالته من المجلس، بسبب انفراد فايز السراج رئيس المجلس بالقرارات.

وقال القطراني في بيان له، إن سلوك السراج الذي تحركه الميليشيات كما قال، لن يقود ليبيا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق.

وثمن القطراني تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، لتخليصها من سيطرة ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة، مؤكدًا أن السراج خرق الاتفاق السياسي الليبي بانفراده بممارسة اختصاصات المجلس بتحريض من هذه الميليشيات.

وأفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية في وقت سابق بأن 11شخصاً قتلوا وأصيب 23 آخرون في اشتباكات جنوب طرابلس، فيما أعلنت فرق الإسعاف وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن المعارك جنوب العاصمة طرابلس لم تتوقف، رغم دعوة الأمم المتحدة إلى "هدنة إنسانية" لمدة ساعتين من أجل السماح بإجلاء الجرحى والمدنيين.

وأعرب المتحدث باسم البعثة الأممية، جان علم، عن أمله في تطبيق الهدنة وتبني الطرفين لموقف إيجابي، كما صرّح المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي من جهته بعدم تمكن فرق الإسعاف من الدخول إلى مناطق المواجهات لإجلاء المصابين والمدنيين.