موريتانيا.. شخصية ثالثة من المعارضة تترشح للرئاسيات

أعلنت شخصية ثالثة من المعارضة الموريتانية، الأحد، ترشحها لانتخابات الرئاسة الموريتانية التي ستجرى في يونيو المقبل.

فقد رشح تحالف قوى التغيير الديمقراطي، محمد ولد مولود، لخوض سباق الرئاسة إلى جانب معارضين اثنين حتى الآن هما سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الأسبق، وأيضا الناشط ضد العبودية المعارض بيرانم ولد الداه ولد عبيدي.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، قد أطلقت الخميس الفارط، اجتماعاً موسعاً مع هياكلها الجهوية والمحلية، وذلك تحضيراً للانتخابات الرئاسية التي ستنظم شهر يونيو المقبل.