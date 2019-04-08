موغيريني: الوضع في ليبيا مخيف للغاية

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الاثنين، أن الوضع في ليبيا مخيف للغاية والأولوية لتنفيذ الهدنة الإنسانية بالكامل، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مواجهات بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.

وقالت موغيريني في تصريح خاص لمراسلنا إن الأوروبيين موحدون بشأن تفادي التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي في ليبيا.

كما شددت على أن المسؤولية تقع على عاتق الزعماء الليبيين لتجاوز المصالح الشخصية، وحثتهم على العودة للتفاوض.

ونزح 2800 شخص جراء الاشتباكات الدائرة إلى الجنوب من العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل/نيسان، وفق منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا دو فالي ريبيرو.

وقالت ريبيرو، الاثنين، إن الاشتباكات منعت خدمات الطوارئ من الوصول إلى الضحايا والمدنيين، وألحقت أضراراً بخطوط الكهرباء.

كذلك حذرت من أن تصاعد العنف يزيد من سوء وضع المهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز بطرابلس.