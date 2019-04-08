"صحة حكومة الوفاق": مقتل 11 وإصابة 23 باشتباكات جنوب طرابلس

أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية أن 11شخصاً قتلوا وأصيب 23 آخرون في اشتباكات جنوب طرابلس، فيما أعلنت فرق الإسعاف وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن المعارك جنوب العاصمة طرابلس لم تتوقف، رغم دعوة الأمم المتحدة إلى "هدنة إنسانية" لمدة ساعتين من أجل السماح بإجلاء الجرحى والمدنيين.

وأعرب المتحدث باسم البعثة الأممية، جان علم، عن أمله في تطبيق الهدنة وتبني الطرفين لموقف إيجابي، كما صرّح المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي من جهته بعدم تمكن فرق الإسعاف من الدخول إلى مناطق المواجهات لإجلاء المصابين والمدنيين.

في الأثناء، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في تصريحات لـ "العربية" إن الجيش حقق تقدما نحو نقاط عدة شرق طرابلس. مؤكداً أن الميليشيات تواصل الانسحاب داخل العاصمة، مشيراً إلى إحباط محاولة استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي.

وأضاف المسماري، أن الميليشيات التي تواجه الجيش الوطني، تواصل الانسحاب إلى داخل العاصمة طرابلس نتيجة التقدم المستمر للقوات المسلحة.