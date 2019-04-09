الإليزيه: ماكرون يدعو السراج وحفتر لوقف القتال

أفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحادث هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ودعا إلى وقف القتال.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، قد أكدت الاثنين، أن الوضع في ليبيا مخيف للغاية والأولوية لتنفيذ الهدنة الإنسانية بالكامل، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مواجهات بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.

وقالت موغيريني في تصريح خاص لمراسلنا إن الأوروبيين موحدون بشأن تفادي التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي في ليبيا.

كما شددت على أن المسؤولية تقع على عاتق الزعماء الليبيين لتجاوز المصالح الشخصية، وحثتهم على العودة للتفاوض.