الجيش الليبي: السراج سيجني ثمار تحالفه مع الإخوان

قال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق سيجني ثمار تحالفه مع الإخوان المسلمين.

وأضاف المسماري اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي أن هناك تحالفات بين حكومة الوفاق وتنظيمات إرهابية.

وأكد أن مجموعات إرهابية متحالفة مع حكومة الوفاق شنت هجمات على الجيش الليبي.

وكشف الناطق باسم الجيش الليبي عن أن جماعات إرهابية اجتمعت في سرت وخططت لهجوم على منطقة الهلال النفطي.

سياسيا، قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا اليوم الثلاثاء إنه سيعمل على عقد مؤتمر وطني كان من المقرر أن يبدأ يوم الأحد، وإنه سيفعل ذلك عندما تتوافر الظروف اللازمة لنجاحه.

وكانت الأمم المتحدة تعتزم عقد مؤتمر في بلدة غدامس بجنوب غرب ليبيا خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل/نيسان لبحث إجراء انتخابات كمخرج من الصراع الذي تشهده البلاد منذ ثماني سنوات.

وعلى الرغم من أن بيان سلامة لم يقل صراحة إن المؤتمر تأجل فمن غير المرجح على ما يبدو عقده في موعده في ضوء المعركة الجارية في ضواحي طرابلس.

وقال سلامة في البيان "سأعمل بكل ما أوتيت من قوة على عقد الملتقى الوطني الليبي وبأسرع وقت ممكن".