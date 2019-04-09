رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيعمل لضمان تحقيق السلام للشعب

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قال اليوم الثلاثاء إن الجيش سيبذل قصارى جهده لضمان السلام للشعب الجزائري، وذلك مع شروع البلاد في انتقال سياسي.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق أحمد قايد صالح، إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران في يومها الثاني بتفتيش وتفقد بعض الوحدات المنتشرة بإقليم قطاع سيدي بلعباس، كما أشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "حسم 2019".

وعيّن البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد، فيما أفادت وسائل إعلام جزائرية بخروج تظاهرات للشارع احتجاجاً على تعيين بن صالح رئيساً مؤقتاً.

وكان البرلمان الجزائري قد ثبّت أثناء الجلسة التي عقدها الشغور النهائي لمنصب الرئيس، وقال الرئيس المؤقت: "نحن أمام واجب وطني لتوفير أنجع الظروف خلال الفترة القصيرة القادمة".

فيما أكد مراسل العربية/الحدث أن عددا من النواب قاطعوا جلسة "مجلس الأمة" رفضا لتعيين عبدالقادر بن صالح خلفا لبوتفليقة، وكذلك أكد انسحاب عدد من نواب كتلة النواب الأحرار من جلسة البرلمان الجزائري بغرفتيه.

ويعارض المتظاهرون، الذين يطالبون بإصلاحات ديمقراطية شاملة، شخصيات مثل بن صالح الذي كان أحد أفراد الدائرة المقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التي هيمنت على الحياة السياسية في الجزائر على مدى عقود.

وبموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال بن صالح للبرلمان إنه يتعين العمل على تمكين الشعب الجزائري من انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن.

وبدأ البرلمان بالتصويت أثناء جلسته المنعقدة من أجل إثبات شغور منصب الرئيس.

وباشر البرلمان عمله بعد وصول رئيسي غرفتيه إلى الجلسة المقررة.

وقال رئيس "مجلس الأمة"، إن الجلسة ستخصص فقط لتثبيت شغور منصب الرئيس.

وكان البرلمان الجزائري قد اجتمع للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وإفساح المجال أمام مرحلة انتقالية لمدة قصيرة، يتم خلالها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد.