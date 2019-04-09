هذا ما قاله رئيس الجزائر المؤقت في أول تصريح له

في أول تصريح له باعتباره الرئيس المؤقت للجزائر، أكد عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، أن الواجب الوطني في هذه المرحلة يحتم على الجميع توفير أنسب الظروف للإسراع في تدشين المرحلة الجديدة للبلاد.

وسمى البرلمان الجزائري، الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً لفترة انتقالية قد تمتد لـ90 يوماً بعد أسبوع على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفق التلفزيون الوطني الجزائري.

من جهته، قال شاهد من رويترز إن آلاف الطلاب نظموا احتجاجاً وسط الجزائر العاصمة بعد تعيين بن صالح.



كما تدخلت قوات الشرطة لمنع المتظاهرين من القيام بمسيرات في الشوارع لكن الحشد بدا سلمياً إلى حد بعيد، وفق الشاهد.