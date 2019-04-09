طرابلس.. إعادة فتح مطار معيتيقة للرحلات الليلية فقط

سيعاد فتح مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، الذي علقت الرحلات الجوية فيه بعد غارة جوية، مساء الثلاثاء، للرحلات الليلية فقط، في هذا المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، وفق شركة الطيران الليبية ومصدر ملاحي.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، إن سلطة الطيران المدني قررت "استئناف الرحلات الليلية فقط حتى إشعار آخر".

وأوضح قنيوة أن الرحلات الأولى ستعيد المسافرين العالقين في الخارج بسبب تعليق حركة النقل الجوي الاثنين.

من جهته، أكد مصدر ملاحي لوكالة فرانس برس استئناف الرحلات الليلية بدون أن يذكر أي تفاصيل.

ومنذ سقوط معمر القذافي عام 2011، تُمزق ليبيا الغنية بالنفط صراعات داخلية.

ومعيتيقة مطار عسكري سابق يستخدم للطيران المدني بدلاً من مطار طرابلس الدولي الذي ألحقت به معارك أضراراً جسيمة عام 2014.

ومنذ ذلك الحين تقوم الشركات الجوية الليبية فقط برحلات داخل البلاد ومع بعض الدول بينها تونس.

يشار إلى أن الشركات الليبية ممنوعة من التحليق في المجال الجوي الأوروبي "لأسباب تتعلق بالسلامة".