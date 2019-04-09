ليبيا.. مقتل 47 وإصابة 181 بطرابلس خلال الأيام الماضية

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن المنشآت الصحية قرب العاصمة الليبية طرابلس أعلنت عن مقتل 47 وإصابة 181 خلال الأيام القليلة الماضية بينما تسعى قوات الجيش الوطني الليبي لانتزاع السيطرة على العاصمة من الميليشيات.

وحذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أن تجدد الصراع في الدولة المنقسمة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 يهدد أيضا باستنزاف الإمدادات الطبية.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جاساريفيتش في إفادة صحفية بجنيف إن معظم القتلى من المقاتلين فيما يبدو، غير أن من بينهم بعض المدنيين ومنهم طبيبان. وعدد القتلى الذي أوردته المنظمة هو أعلى من أي رقم قدمه الجانبان حتى الآن.

وانتزع الجيش الوطني الليبي بقيادة السيطرة على جنوب ليبيا هذا العام قبل أن يتوجه الشهر الحالي إلى العاصمة الساحلية التي يتمركز عند طرفها الجنوبي.

ونفذت طائرة حربية ضربة جوية على المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس أمس الاثنين. وإلى جانب الضحايا يتصاعد عدد النازحين الذي بلغ نحو 3400 في آخر إحصاء للأمم المتحدة.