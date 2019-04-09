مسلحون يشتبه في انتمائهم لداعش يهاجمون بلدة وسط ليبيا

هاجم مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش بلدة صغيرة وسط ليبيا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص، بينهم عمدة البلدة، حسبما قال مشرع.

وأوضح المشرع إسماعيل الشريف، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم وقع الليلة الماضية.

وأضاف أن المسلحين أحرقوا منازل في بلدة الفقهاء التي تقع إلى الجنوب من مدينة سرت الساحلية، المعقل السابق لداعش.

كان داعش هاجم البلدة في أكتوبر / تشرين أول العام الماضي أيضا.

وقال أحد سكان البلدة، ويدعى ربيع الزيداني إن العمدة واثنين من مسؤولي الأمن ذبحوا في الفقهاء.

يأتي الهجوم في حين تتقاتل فصائل ليبية متنافسة من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، حيث ارتفعت حصيلة القتلى جراء أيام من الاشتباكات إلى 51 قتيلا، بينهم مسلحون ومدنيون.

انزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة العام 2011، وقبعت تحت سيطرة إدارتين متنافستين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.