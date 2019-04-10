الجيش الليبي يسقط طائرة مقاتلة قبل أن تستهدفه في طرابلس

أفاد مراسل "العربية" الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي الليبي أسقطت طائرة حربية كانت تريد قصف الجيش فوق طرابلس.

جاء ذلك فيما سيطر الجيش الليبي، على منطقة عين زارة بالكامل جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات حكومة الوفاق، وواصلت قوّاته التقدم نحو مداخل العاصمة طرابلس.

وقال مصدر ميداني في تصريح لـ"العربية.نت" إن قوات الجيش سيطرت اليوم الأربعاء، على منطقة عين زارة الاستراتيجية، القريبة من قلب العاصمة طرابلس، بعد مواجهات مسلّحة مع قوات حكومة الوفاق يوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، هي الأعنف منذ اندلاع المعارك قبل أسبوع، مضيفا أنّها واصلت تقدّمها باتجاه مفترق ما يعرف بـ"حرف تي" غرب طرابلس، حيث تمركز الميليشيات والكتائب الموالية للوفاق، تمهيدا للدخول إلى وسط العاصمة طرابلس.

وكان الجيش قد نجح في الأيام الماضية في السيطرة على مناطق وادي الربيع والأصابعة وغريان والعزيزية وترهونة وسوق الخميس ومطار طرابلس الدولي، خلال زحفه باتجاه العاصمة لطرد الجماعات المسلحة وتحريرها من الإرهاب.

وأشار مراسل "العربية"، إلى تنفيذِ سلاح الطيران التابع لحكومة الوفاق غارةً على قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الوطني جنوب العجيلات منتصف ليل أول أمس.

ورد الجيش بغارات على المناطق المحيطة بمطار طرابلس لتعزيز وجوده فيها باعتبارها خطاً رئيسياً لداخل العاصمة.

وكشف مراسل العربية أن الاشتباكات عند جسر تاجوراء وشرق معسكر اليرموك لا تزال دائرة حتى اللحظة.

فيما أكد أن الجيش الوطني بسط سيطرته على مفترق وادي الربيع شرق طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن هناك تحالفات بين الجماعات المتطرفة في العاصمة طرابلس، موضحاً أن خلايا داعش النائمة بدأت بالتحرك.