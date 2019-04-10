متحدث جيش ليبيا: 28 قتيلا و92 جريحا في معركة طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الوطني فقد 28 قتيلا، فضلا عن سقوط 92 جريحاً منذ بدء عملية الهجوم على العاصمة طرابلس.

وأكد أن كل الإمكانيات مسخرة لمعركة طرابلس من أجل تقديم ما يلزم للوحدات العسكرية المشاركة في العملية.

وقال في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مفقود أو أسير من الجيش الليبي.

ونفى ما تحدثت عنه قوات حكومة الوفاق في طرابلس من أسر بعض عناصر الجيش الوطني.

وأشار إلى سقوط 28 قتيلا، و92 جريحا في صفوف الجيش، منهم 25 غادروا المستشفيات، و5 حالات في العناية المركزة.

وأكد السيطرة الكاملة على مطار طرابلس واعتقال بعض العناصر داخل المطار.

وأفاد المتحدث بتعرض منطقة الغرياني لثلاث غارات من طائرات أقلعت من مطار مصراتة.

وذكر أن قوات الجيش الليبي تقاتل العديد من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بداعش والقاعدة.