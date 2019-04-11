الأمم المتحدة: مقتل 56 في اشتباكات بالعاصمة الليبية

أعلنت الأمم المتحدة أن القتال بين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والقوات الموالية لحكومة طرابلس أسفر عن مقتل 56 شخصاً في العاصمة.



وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في بيان إن من بين القتلى طبيبين وسائق سيارة إسعاف. ولم تحدد ما إذا كان بقية القتلى من المدنيين أم المقاتلين.

واتخذت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر مواقع لها في الضواحي على بعد حوالي 11 كيلومتراً إلى الجنوب من وسط العاصمة، صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في إيجاز صحافي، الأربعاء، إن الجيش الوطني فقد 28 قتيلاً منذ بدء عملية الهجوم على العاصمة طرابلس.

وأكد أن كل الإمكانيات مسخرة لمعركة طرابلس من أجل تقديم ما يلزم للوحدات العسكرية المشاركة في العملية.

وأشار إلى سقوط 92 جريحاً في صفوف الجيش، منهم 25 غادروا المستشفيات، و5 حالات في العناية المركزة.