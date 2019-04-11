عقيلة صالح: لا سلام.. وطرابلس مختطفة من جماعات مسلحة

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام الآن بين الفصائل المتناحرة في بلاده لأن العاصمة طرابلس "اختطفت" من قبل الجماعات المسلحة.

وصرح صالح للأسوشييتد برس في مدينة الإسكندرية المصرية بأن الجيش الوطني الليبي تدخل من أجل "تحرير" طرابلس من الميليشيا المتناحرة.

وقال صالح إنه سيكون من المستحيل عقد مؤتمر السلام المزمع عقده الأسبوع المقبل.

وأضاف أن البرلمان والجيش الوطني الليبي "مقتنعان بأنه لا يمكن تنفيذ اتفاق.. لأن هذه الجماعات تعبث بالعاصمة".

موضوع يهمك أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الوطني فقد 28 قتيلا، فضلا عن سقوط 92 جريحاً منذ بدء عملية... متحدث جيش ليبيا: 28 قتيلا و92 جريحا في معركة طرابلس المغرب العربي

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن أن الجيش الوطني فقد 28 قتيلا، فضلا عن سقوط 92 جريحاً منذ بدء عملية الهجوم على العاصمة طرابلس.

وأكد أن كل الإمكانيات مسخرة لمعركة طرابلس من أجل تقديم ما يلزم للوحدات العسكرية المشاركة في العملية.

وقال في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مفقود أو أسير من الجيش الليبي.

ونفى ما تحدثت عنه قوات حكومة الوفاق في طرابلس من أسر بعض عناصر الجيش الوطني.

وأشار إلى سقوط 28 قتيلا، و92 جريحا في صفوف الجيش، منهم 25 غادروا المستشفيات، و5 حالات في العناية المركزة.

وأكد السيطرة الكاملة على مطار طرابلس واعتقال بعض العناصر داخل المطار.