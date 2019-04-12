الجزائر.. توقيف أجانب خططوا لأعمال إرهابية تهدف لإذكاء التوترات

أعلن الأمن الجزائري، اليوم الجمعة، توقيف مجموعة إرهابية مسلحة كانت "تخطط لاستهداف المواطنين، وتحاول استغلال التظاهرات لعملياتها، وتخطط لأعمال إجرامية بالتظاهرات". كما اعتقلت الشرطة 180 أشخاص بعد اشتباكات خلال تظاهرات الجمعة، فيما أصيب 83 شرطيا من بينهم 4 في حالات خطيرة ضحية اعتداءات من قبل مندسين، حسب الشرطة الجزائرية.

وأشار الأمن إلى أن "الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها تضم أجانب"، ولديها "مخططات إرهابية تهدف لإذكاء التوترات".

وشدد الأمن على أن "التظاهرات لا يمكن أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة المواطنين".

وجاء في بيان "قامت مصالح الأمن إلى جانب أفراد الجيش بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة".

موضوع يهمك أفاد "مراسلنا" في الجزائر بتحول الأمور إلى هدوء نسبي في التظاهرات بعد مواجهات متفرقة مع الأمن.فيما قالت الشرطة الجزائرية... الجزائر.. هدوء نسبي في التظاهرات بعد مواجهات مع الأمن المغرب العربي

وأضاف البيان: "تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".

في سياق متصل، أكد الأمن أن "العديد من المواطنين لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدى التجمهر الدائم إلى غلق المسارات وأثّر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما أثّر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم".

وتابع: "إن منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام، وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل أو عن قصد، ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجها ضد المواطن. المظاهرات السلمية لا يمكنها أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن".