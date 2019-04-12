المسماري: مصرّون على دخول طرابلس لطرد الميليشيات

أكد المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة، أن القوات ستواصل القتال "ضد العصابات المسلحة في العاصمة طرابلس"، مضيفاً: "نؤكد إصرارنا على الدخول إلى العاصمة طرابلس لطرد الميليشيات".

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الدمعة: "قواتنا تواصل التقدم نحو العاصمة تحت غطاء جوي.. المعارك مستمرة ليلا ونهارا ونواجه عناصر من القاعدة عند أطراف طرابلس".

من جهة أخرى، أكد المسماري أن "دولا شاركت في تدريب وتسليح العصابات المسلحة في طرابلس"، مشدداً على أن "دعم دول للإرهاب في طرابلس سيطيل المعركة ويؤدي لسقوط المزيد من الضحايا". وكشف المسماري أن "ميليشيات طرابلس استهدفت مساكن المدنيين جنوب العاصمة".

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واعتبر أن "على المجتمع الدولي منع بعض الدول من دعم الإرهاب في طرابلس"، مطالباً دولا لم يسمها "بعدم المغامرة بمصالحها الاقتصادية في ليبيا من خلال دعمها الميليشيات".

كما أشار المسماري لوجود "حملة إعلامية مضللة تقوم بها بعض الجهات المؤيدة للميليشيات".

في سياق آخر، أكد المسماري أن "النظام السوداني السابق ساهم في تمويل ودعم الإرهاب في ليبيا"، داعياً المجلس العسكري في السودان "للتعاون ضد المجموعات الإرهابية".

وأعرب المسماري عن تمنيه بأن يوفّق الجيش السوداني "في السيطرة على البلاد"، مضيفاً: "نأمل أن ينهي الجيش السوداني الضرر الذي وصل بلادنا من الحكومة السابقة".