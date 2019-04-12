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"الصحة العالمية" تحذر من تفشي أمراض معدية في ليبيا

المصدر: جنيف - رويترز
عناصر من الجيش الليبي جنوب طرابلس
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنها تخشى من تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة وفرار السكان من القتال الدائر بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت المنظمة أن لديها إمدادات طارئة تكفي المستشفيات والمنشآت الصحية هناك لنحو أسبوعين.

من جهته، قال ممثل منظمة الصحة في ليبيا، الدكتور سيد جعفر حسين، بمؤتمر صحافي في جنيف عبر الهاتف من طرابلس، إنه "بعد أسبوع من القتال لقي 75 شخصاً حتفهم وأصيب 323 شخصاً، منهم 7 مدنيون قتلوا و10 أصيبوا".

كما أكد حسين أن المنظمة سلمت المستشفيات مستلزمات إسعاف وأدوية، لافتاً: "تكفي تلك الإمدادات أسبوعين في المرحلة الخطيرة".

وأضاف أنه حتى الآن فر ستة آلاف شخص من القتال، لكن منظمة الصحة لديها خطط طوارئ للتعامل مع نزوح "الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف" من القتال.

كلمات دالّة

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