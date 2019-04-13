المسماري:طيارون أجانب يقودون طائرات "الوفاق" في غاراتها

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن طيارين أجانب يقودون طائرات القوات التابعة لحكومة الوفاق في غاراتها على المواقع الليبية.

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وعرض المسماري خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت صورا لطيارين اثنين، قال إنهما يحملان جنسية غربية، ساهما اليوم بقصف معسكر للجيش الوطني الليبي ومناطق مدنية آهلة بالسكان.

وتشير بعض المصادر إلى أن أحد هاذين الطيارين أميركي الجنسية، بينما تؤكد مصادر أخرى أنه إيطالي، وهو يبلغ من العمر حوالي 45 عاماً. وعرض المسمار أكثر من صور لهذا الطيار على متن مقاتلة من نوع "ميغ 23"، مؤكداً أنه قصف معسكرات للجيش. أما الطيار الأجنبي الآخر الذي عرض المسمار صوره، فقاد مقاتلة من نوع "ال 39"، وضرب مناطق آهلة بالسكان في محيط طرابلس، كما تسبب في "جرائم" أمس الجمعة، حسب المسماري.

وفي سياق حديثه عن معركة الجيش الوطني الليبي لـ"تحرير" العاصمة الليبية، أكد المسماري أن "ميليشيات طرابلس تسجل خسائر كبيرة في صفوفها".

في سياق آخر، أكد المسماري أن "95% من حقول النفط في البلاد تحت سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي".