متحدث الجيش الليبي: حكومة الوفاق تخطط لهجوم على ترهونة

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن "حكومة الوفاق تخطط لشن هجوم على مدينة ترهونة"، متعهدا بدفاع الجيش عنها. وتقع المدينة على بعد 88 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس.

وقال إن "الجيش حقق تقدما خلال الـ 24 ساعة وثبت أقدامه بالمناطق الجديدة في طريقه نحو العاصمة طرابلس".

وذكر أن "القيادات الميدانية في الجيش أكدت إمكانية حسم معركة طرابلس بسرعة".

وأشار إلى أن "الإمدادات تتدفق بيسر وسهولة إلى كافة قوات الجيش وتتيح له تنفيذ العمليات المطلوبة".

وذكر أن ميليشيات حكومة الوفاق أغدقت الأموال على بعض القبائل لشراء ولائها، محذرا من أن هذه "القبائل ستدفع ثمنا غاليا" من حياة أبنائها.