معركة طرابلس..الجيش يحرز تقدما جديدا نحو قلب العاصمة

يتقدّم الجيش الليبي، يوما بعد يوم، بخطى ثابتة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، بعد نحو أسبوعين على انطلاق العملية العسكرية، التي تهدف إلى تخليص طرابلس من المليشيات المسلحة وتحريرها من الإرهاب.

وقال مصدر ميداني لـ"العربية.نت"، إن قوات الجيش سيطرت، الاثنين، على جزء كبير من محور الخلة، الذي يبعد حوالي 17 كيلومترا عن وسط طرابلس، مضيفا أن موازين القوى تغيّرت لصالح الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، بعد نجاح قواته في السيطرة على عدة محاور رئيسية واستراتيجية كانت في السابق تحت سلطة قوات الوفاق، مرجحا أن يدخل الجيش إلى العاصمة، من منطقة عين زارة التي يسيطر على الجزء الأكبر منها، في ظل تراجع المليشيات المسلّحة المدعومة من حكومة الوفاق إلى الوراء.

وكان المتحدّث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، أكدّ أمس الأحد، أنّ قوات الجيش تتقدم بشكل جيّد في 7 محاور نحو العاصمة، في انتظار فتح محور ثامن في الساعات المقبلة، لقطع الشريان الرئيسي لدعم المسلحين في طرابلس، مشيرا إلى أنّ العمليات العسكرية ستستمرّ حتى تحرير العاصمة من المليشيات.