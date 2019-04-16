الأمم المتحدة: معركة طرابلس شردت 18 ألف شخص

ذكرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن الاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات الليبية المتناحرة للسيطرة على طرابلس، أدت إلى نزوح أكثر من 18000 شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في نيويورك، الاثنين، إن المنظمة الدولية للهجرة أفادت أن 13 مدنيا كانوا من بين 146 قتلوا حتى الآن في الاشتباكات منذ أن شن الجيش الوطني الليبي هجوما عسكريا كبيرا يوم 5 أبريل/نيسان على طرابلس.

وأضاف دوجاريك أن نحو 3000 مهاجر ما زالوا عالقين بمراكز اعتقال في مناطق النزاع وبالقرب منها.

وتدور مواجهة عسكرية بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، وهي حكومة تدعمها الأمم المتحدة.

وتهدد الاشتباكات بتأجيج الحرب الأهلية كتلك التي اندلعت في عام 2011 وأدت إلى الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي وقتله. وتنقسم الدولة الواقعة شمال إفريقيا والغنية بالنفط بين حكومتين متناحرتين في الشرق والغرب.