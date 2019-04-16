الجزائر.. تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري

عين الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، كمال فنيش رئيساً للمجلس الدستوري خلفا للطيب بلعيز.

وكان الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة عين كمال فنيش عضوا في المجلس الدستوري عام 2016.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قدم رئيس المجلس الدستوري الجزائري، الطيب بلعيز، استقالته للرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، وفق ما أعلن المجلس، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية.

وجاء في البيان: "اجتمع المجلس الدستوري اليوم (الثلاثاء)، حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم استقالته لرئيس الدولة من منصبه".

وكان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، قد عين، بلعيز، في 10 شباط/فبراير الماضي، على رأس المجلس الدستوري خلفاً للراحل مراد مدلسي.

يذكر أن المجلس الدستوري بالجزائر أعلى هيئة قضائية في البلاد، إذ بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة احترام الدستور، يسهر على صحة عمليات الاستفتاء ويراقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما يعلن النتائج النهائية، وتعود صلاحية البت في القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة إليه.