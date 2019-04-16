تونس تعتقل أوربيين مسلّحين قادمين من ليبيا

قالت السلطات التونسية، الثلاثاء، إنها أوقفت مسلحين أجانب من جنسيات أوروبية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البرية والبحرية مع ليبيا، في خطوة أثارت مخاوف من احتمال تسلّل مسلحيّن هاربين من المعارك الدائرة بطرابلس، بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق، إلى أراضيها.

وأكد وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في ندوة صحافية، أن السلطات الأمنية والعسكرية، اعتقلت مجموعتين مسلحتين الأولى تتكون من 11 شخصا من جنسيات أوروبية مختلفة حاولت اجتياز الحدود البحرية التونسية - الليبية يوم الأحد الماضي، على متن زورقين مطاطيين، ومجموعة ثالثة تتكون من 13 فرنسيا حاولت اجتياز الحدود البرية التونسية-الليبية بواسطة سيارات رباعية الدفع تحت غطاء دبلوماسي، لافتا إلى أن "هذه المجموعة رفضت التوقف وتسليم أسلحتها، لكن السلطات العسكرية أجبرتهم على ذلك".

وأكد الزبيدي أنه، تمّ تسليم أفراد المجموعتين لحرس الحدود والجمارك، كما تم تأمين الأسلحة والذخائر المحجوزة التي كانت بحوزتهم في الثكنة العسكرية بمدينة بن قردان، مشيرا إلى أنّ "بقيّة الإجراءات تتكفل بها السلطات الأمنية والقضائية التونسية".

في الأثناء، سارعت السفارة الفرنسية في تونس، إلى إصدار بيان، بعد أن كشفت وسائل إعلام تونسية أن الفرنسيين هم مستشارون عسكريون، قدموا من مدينة غريان الليبية، بعد أن قدمّوا دعما إلى قوات الجيش الليبي.

وأوضحت السفارة، أن هؤلاء الفرنسيين هم فريق أمني يقوم بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا بحكم الأوضاع الأمنية الحالية هناك، مشيرة إلى أن هذا الفريق خضع إلى عملية تفتيش روتينية منذ حلوله بالمعبر الحدودي بين تونس وليبيا، وتم جرد المعدات التى كانت بحوزته قبل أن يواصل طريقه.

وأضافت السفارة، أن تنقل هذا الفريق تم بالتشاور مع السلطات التونسية، وهو يندرج في إطار التنقلات الدورية للسفارة الليبية في ليبيا بين طرابلس وتونس.

وتخشى تونس، من تداعيات المعارك التي اندلعت في العاصمة طرابلس ومناطق الغرب الليبي القريبة من حدودها، ومن احتمال تسلل مسلحين ومتشددين، ضمن النازحين والهاربين المدنيين من الاشتباكات.