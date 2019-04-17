الخارجية الفرنسية: نقر بمساهمة حفتر الحاسمة بقتال داعش

أعرب مسؤول في الخارجية الفرنسية لـ"العربية" عن قلقهم من مساهمة مجموعات إرهابية في معركة طرابلس.

وأقر المسؤول الفرنسي بمساهمة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الحاسمة بقتال بتنظيم داعش.

وتسعى بريطانيا لإصدار قرار تحت الفصل السابع في مجلس الأمن حول ليبيا، يطالب بـ"وقف التصعيد فوراً" والتزام وقف النار في ليبيا، مع العودة إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ويبحث القرار، الذي وزعت مشروعه بعثة بريطانيا في وقت متأخر الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن، وقف إطلاق النار إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية بغير شروط إلى ليبيا.

ومن جانبه أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، ترحيب الأمين العام بالمساعي الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فشل في إصدار قرار قبل عدة أيام بسبب اعتراض روسيا على بعض نصوص البيان.

وتعبّر المسودة الأولية لمشروع القرار، عن القلق تجاه النشاطات العسكرية بالقرب من العاصمة الليبية، وتطالب جميع الأطراف بالتهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار.

بريطانيا، الراعية لمشروع القرار تدعو فيه طرفي النزاع في العاصمة طرابلس إلى إنهاء الأعمال القتالية، والالتزام بوقف إطلاق النار، وصولاً إلى وقف شامل للمعارك في كل أنحاء البلاد.

وينص مشروع القرار البريطاني الذي حصلت "العربية" و"الحدث" على نسخة منه، على:

- وقف كل الأطراف الأعمال القتالية بشكل فوري وكامل.

- الالتزام بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بكامل مضامينها، بما فيها الحوار السياسي.