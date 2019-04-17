المسماري: قطر تدعم الميليشيات الإرهابية بليبيا منذ 2011

اتهم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قطر ووزير خارجيتها بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي، وذلك من خلال دعم الميليشيات الإرهابية بالمال والسلاح، منذ عام 2011 وإلى الآن.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

قطر، من جانبها، وصفت الجيش الوطني الليبي بالميليشيات، وشنت هجوماً على قائده خليفة حفتر واتهمته بعرقلة الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي، وذلك عبر تغريدة في "تويتر" لوزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن، الذي أكمل هجومه بتحذير مباشر لما وصفها بـ"الأيادي العابثة" التي لم يحددها من مغبة التصعيد.

موضوع يهمك نشر وزير خارجية قطر تغريدة عبر حسابه في تويتر يتهم فيها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بعرقلة جهود بدء الحوار الوطني.كما... قطر تتهم حفتر بعرقلة جهود الحوار الليبي المغرب العربي

ودفع تقدم الجيش الوطني في جنوب العاصمة الليبية الدوحة للمجاهرة بموقفها دفاعاً عن الجماعات المسلحة، ومنها من هو مصنف إرهابياً. وهذه التصريحات تزامنت مع تحرك قطري نحو إيطاليا، التي بدورها تهاجم الجيش الوطني وتتهم فرنسا بأنها أعطته الضوء الأخضر لدخول طرابلس.

يذكر أن وزير الخارجية القطري زار إيطاليا ودعا من هناك لفرض حظر على سلاح الجيش الوطني، وطالبهم بالانسحاب من المناطق التي سيطر عليها في الآونة الأخيرة.

وتمضي كل من قطر وتركيا وإيطاليا على ما يبدو في الاتجاه نفسه الرامي إلى مساندة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ودعم الجماعات المسلحة.

من جانب آخر، أبدى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قلقه من حدوث انقسام في مجلس الأمن حول الأزمة الليبية مع تفاقم الأوضاع. وكشف سلامة عن تواصل البعثة الأممية مع الطرفين من أجل وقف إطلاق النار.



وحول تأجيل موعد الملتقى الوطني الجامع إلى أجل غير مُسمى، أوضح سلامة أنه اضطر لتأجيل الملتقى الوطني لأسباب أخلاقية لأنه لا يمكن أن ينفذ الآن.