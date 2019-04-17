برلمان ليبيا: قطر وتركيا دعمتا الإرهاب بالمال والسلاح

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، الأربعاء، "التدخل القطري التركي السافر" في الشؤون الداخلية للبلد الذي يشهد حالة فوضى منذ 2011، وقت الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وجاء في بيان موقع باسم، طلال عبدالله الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن قطر وتركيا دعمتا "الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار وآخرها التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب وتطهير العاصمة من مليشيات المال والإرهاب".

ودانت لجنة الدفاع "انتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية في محاولة بائسة لدعم المجموعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمصراتة وطرابلس وزوارة"، وفق البيان.

وطالبت لجنة الدفاع "مجلس الأمن والمجتمع الدولي، من خلال منظماته الدولية بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية والعمل على دعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها".

ويشهد جنوب العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة منذ 4 نيسان/أبريل بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الذي يقول إنه يريد تطهير العاصمة "من الميليشيات والإرهابيين".