ليبيا.. مقتل 189 وجرح 816 شخصا منذ انطلاق معركة طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في ليبيا إلى 189وجرح 816 شخصًا منذ انطلاق معركة طرابلس.

ويدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار بريطاني يطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا ويدعو كل الدول التي لها نفوذ على الأطراف المتحاربة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتسعى بريطانيا لإصدار قرار تحت الفصل السابع في مجلس الأمن حول ليبيا يطالب بـ"وقف التصعيد فوراً" والتزام وقف النار في ليبيا، مع العودة إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ويبحث القرار، الذي وزعت مشروعه بعثة بريطانيا في وقت متأخر الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن، وقف إطلاق النار إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية بغير شروط إلى ليبيا.

ومن جانبه أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، ترحيب الأمين العام بالمساعي الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فشل في إصدار قرار قبل عدة أيام بسبب اعتراض روسيا على بعض نصوص البيان.

وتعبّر المسودة الأولية لمشروع القرار، عن القلق تجاه النشاطات العسكرية بالقرب من العاصمة الليبية، وتطالب جميع الأطراف بالتهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار.

بريطانيا، الراعية لمشروع القرار تدعو فيه طرفي النزاع في العاصمة طرابلس إلى إنهاء الأعمال القتالية، والالتزام بوقف إطلاق النار، وصولاً إلى وقف شامل للمعارك في كل أنحاء البلاد.