22 يونيو موعد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

حدد مرسوم رئاسي اليوم الأربعاء الـ22 من حزيران/يونيو موعدا للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، والسادس من تموز/يوليو موعدا لدورة ثانية محتملة.

ويفتح نشر المرسوم الفترة الرسمية لإيداع الترشيحات التي تنتهي يوم الأربعاء في الثامن من أيار/مايو، كما جاء في المرسوم.

وكان عدد من الشخصيات قد أعلنوا ترشيحاتهم، بينهم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد شيخ محمد أحمد، رفيق الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لا يستطيع أن يترشح في نهاية ولايته الثانية.

وينافسه رئيس الحكومة الانتقالية السابق سيدي محمد ولد بو بكر، والناشط في مكافحة العبودية بيرام ولد الداه ولد عبيد، والمعارض التاريخي محمد ولد مولود، ومن المفترض أن يلحق بهم الصحافي السابق حميدو بابا كان.

وقد يواجه المرشحون الأصغر صعوبة في الحصول على تواقيع 100 من أعضاء المجالس البلدية، بما في ذلك خمسة رؤساء بلديات، لأن الغالبية العظمى من المستشارين البلديين هم من مؤيدي المنافسين الرئيسيين.

وفي الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، سيتم نشر قائمة مؤقتة من قبل المجلس الدستوري، وتمنح 48 ساعة للمراجعة، وسيتاح في ختامها للمحكمة العليا يومان إضافيان لنشر قائمة نهائية تُعطى للحكومة، وفقا للمرسوم الرئاسي.

وتستمر الحملة للجولة الأولى أسبوعين من 7 إلى 20 حزيران/يونيو، وفقا للمصدر نفسه.

وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن يدلون بأصواتهم عشية الانتخابات.

ولا يستطيع ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي تولى السلطة عام 2008، ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014، الترشح في نهاية ولايته الثانية في آب/أغسطس.